Дочери боятся сказать о смерти Началовой

От Веры Алдониной долго скрывали, что у матери серьезные проблемы со здоровьем, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Впечатлительная девочка могла таких ужасных новостей просто не перенести.

Все это время Вера находилась со школой в другом городе на спортивных состязаниях и не знала, что ее любимой матери становится хуже.Теперь бабушка и дедушка не знают, как сказать девочке, что ее мать умерла.

"От того, что моя мама – публичный человек, я не страдаю, потому что сама от этого не становлюсь ни лучше, ни хуже, – шутила Вера в недавнем интервью Дни.ру, – Мама даже иногда ходит в школу на родительские собрания, на 1 сентября, и все учителя, все мои друзья нормально реагируют. Иногда, правда, просят принести ее автограф".

Напомним, что певица Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин познакомилась в 2005 году, а в декабре 2011-го объявили об официальном разводе. Причем Юлия оставила фамилию Алдонина и они сохраняли очень уважительные отношения.