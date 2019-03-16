Названа причина смерти Юлии Началовой

По словам собеседника издания, точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое проведут в понедельник, 18 марта.

В то же время отец певицы Виктор Началов сообщил агентству «Москва», что его дочь скончалась из-за абсцесса. «Информацию о гражданской панихиде и похоронах уточним позже», — добавил он.

Юлия Началова. ФОТО: SCANPIX

О смерти 38-летней Юлии Началовой стало известно ранее 16 марта. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, там ее ввели в состояние искусственной комы. Позже Началовой провели операцию на ноге.