Внимание! Мошенники продают фальшивые билеты на концерт Jah Khalib в Таллинне

Соответствующая запись появилась на странице MJ Production в Facebook сегодня днем. Мошенники предлагают приобрести у них билеты за 15 евро и распространяют ложную информацию о том, что все билеты в кассах уже распроданы.

Организаторы отметили, что билеты на концерты, организованные их агентством, можно приобрести только в Piletilevi или на официальной странице MJ Production.