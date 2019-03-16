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  • Внимание! Мошенники продают фальшивые билеты на концерт Jah Khalib в Таллинне

Внимание! Мошенники продают фальшивые билеты на концерт Jah Khalib в Таллинне

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ФОТО: MJ Produstions

Сегодня, 16 марта, агенство MJ Production сообщило о мошенниках, распространяющих фальшивые билеты на концерт Jah Khalib, который состоится в таллиннском клубе Cathouse уже 26 апреля. 

Соответствующая запись появилась на странице MJ Production в Facebook сегодня днем. Мошенники предлагают приобрести у них билеты за 15 евро и распространяют ложную информацию о том, что все билеты в кассах уже распроданы. 

Организаторы отметили, что билеты на концерты, организованные их агентством, можно приобрести только в Piletilevi или на официальной странице MJ Production.

Напомним, один из самых востребованных хип-хоп и r'n'b исполнителей последних лет JAH Khalib выступит в а сцене CatHouse Concert Hall  в Таллинне уже 26 апреля. 

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