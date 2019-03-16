Погребняк приходит в себя после опасной процедуры

Знаменитость задается вопросом, почему много лет не решалась на процедуру и тратила много денег на линзы и очки. "Теперь я вижу все. Я даже и не знала, какая у нас красивая Москва. Я еду за рулем, могу разглядеть каждую деталь, каждую буковку – эти ощущения непередаваемы", – заявила Погребняк.