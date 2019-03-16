Погребняк приходит в себя после опасной процедуры

Знаменитой бизнесвумен провели серьезную операцию по коррекции зрения. Впрочем, Мария Погребняк уже начала вести привычный образ жизни.
Погребняк переступала порог офтальмологической клиники, дрожа от страха. Теперь она спокойно рассказывает о подробностях операции по коррекции зрения.
Процедура заняла менее минуты. На следующий Погребняк день уже могла вести привычный образ жизни, передает Starhit.
Знаменитость задается вопросом, почему много лет не решалась на процедуру и тратила много денег на линзы и очки. "Теперь я вижу все. Я даже и не знала, какая у нас красивая Москва. Я еду за рулем, могу разглядеть каждую деталь, каждую буковку – эти ощущения непередаваемы", – заявила Погребняк.