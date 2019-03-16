Долой комплексы! Победительница «Евровидения-2018» появилась на публике в купальнике

Нетта Барзилай решилась появиться на публике в ярком купальнике.
На «Евровидении-2018» Нетта Барзилай победила не только благодаря своему голосу, но и яркому образу. Пышнотелая певица вышла на сцену в забавном наряде и уже тогда стало ясно — Нетта не боится показаться смешной. На днях артистка поучаствовала в одном из шоу, где вышла на сцену... в миниатюрном ярком купальнике!
Несмотря на пышные формы, Нетта не постеснялась появиться на публике в желтом бикини, который оголил ее тело. Кажется, она чувствовала себя в нем очень уверенно! Вот что значит отсутствие комплексов.
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