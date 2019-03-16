Долой комплексы! Победительница «Евровидения-2018» появилась на публике в купальнике

На «Евровидении-2018» Нетта Барзилай победила не только благодаря своему голосу, но и яркому образу. Пышнотелая певица вышла на сцену в забавном наряде и уже тогда стало ясно — Нетта не боится показаться смешной. На днях артистка поучаствовала в одном из шоу, где вышла на сцену... в миниатюрном ярком купальнике!