Сб, 16.03.2019
Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Евровидение
  • Долой комплексы! Победительница «Евровидения-2018» появилась на публике в купальнике

Долой комплексы! Победительница «Евровидения-2018» появилась на публике в купальнике

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Нетта Барзилай решилась появиться на публике в ярком купальнике.

На «Евровидении-2018» Нетта Барзилай победила не только благодаря своему голосу, но и яркому образу. Пышнотелая певица вышла на сцену в забавном наряде и уже тогда стало ясно — Нетта не боится показаться смешной. На днях артистка поучаствовала в одном из шоу, где вышла на сцену... в миниатюрном ярком купальнике! 

Несмотря на пышные формы, Нетта не постеснялась появиться на публике в желтом бикини, который оголил ее тело. Кажется, она чувствовала себя в нем очень уверенно! Вот что значит отсутствие комплексов. 

Смотри фото!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ