Фото: убитая горем Божена Рынска сменила имидж

Переживающая личную страгедию журналистка остригла волосы. Божена Рынска считает, что теперь ей больше не для кого быть красивой.

Вдова Игоря Малашенко пребывает в тяжелой депрессии. Она даже была госпитализирована в связи с плохим самочувствием, но по-прежнему не может прийти в себя.

Божена Рынска и Игорь Малашенко ФОТО: Facebook

15 марта в своем микроблоге журналистка опубликовала фото, на котором запечатлены отрезанные локоны ее волос некогда пышных волос. "Прощайте, кудри. Не для кого мне заморачиваться. И прихорашиваться. Буду в бассейн ходить", – приводит запись Божены Рынской Woman.ru (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Тем самым она дала понять, что сделала короткую стрижку.