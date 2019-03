18-летняя сестра солиста One Direction умерла при загадочных обстоятельствах

Портал TMZ сообщил, что девушка никогда не жаловалась на проблемы с сердцем, и никто не знал её историю болезни. «Её любили все, особенно Луи и её родные. Можно только представить, как они сейчас опустошены», — сказал источник из близкого окружения Фелисити. Новость о её смерти стала известна спустя неделю после того, как бывший вокалист One Direction записал песню Two of Us, посвященную его матери, скончавшейся от лейкемии в 2016 году.