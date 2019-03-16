18-летняя сестра солиста One Direction умерла при загадочных обстоятельствах

По данным издания The Sun, 18-летняя Фелисити умерла от сердечного приступа в эту среду в Лондоне. В заявлении полицейских указано, что ее смерть рассматривается как необъяснимая, так как при жизни у девушки не было выявлено никаких симптомов нарушения работы сердца.

Несмотря на то, что медики приехали на вызов быстро, им не удалось спасти 18-летнюю сестру Томлинсона. По данным полицейских, Фелисити скончалась от сердечного приступа.

Портал TMZ сообщил, что девушка никогда не жаловалась на проблемы с сердцем, и никто не знал её историю болезни. «Её любили все, особенно Луи и её родные. Можно только представить, как они сейчас опустошены», — сказал источник из близкого окружения Фелисити. Новость о её смерти стала известна спустя неделю после того, как бывший вокалист One Direction записал песню Two of Us, посвященную его матери, скончавшейся от лейкемии в 2016 году.

Луи никак не прокомментировал случившееся ни в СМИ, ни в социальных сетях.

Луи и Фелисити ФОТО: Vida Press