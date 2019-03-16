69-летний мужчина обрел суперсилу после инсульта

Но 69-летний Тони Уэйтс из Эссекса, Англия, не растерялся и придумал себе занятие. Теперь он — местная знаменитость, которой гордится весь город, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.

После того как на него свалились все эти проблемы со здоровьем, Тони пребывал в довольно мрачном расположении духа.

Но как-то утром он проснулся с мыслью, что хочет стать художником. Этим он сразу же поделился с женой.

У меня все получалось само собой. Странно как-то, не было никаких предпосылок

— признался Тони Уэйтс.

Бывший инженер Тони начал писать картины в 2015 году, и сейчас на его счету уже больше 100 полотен. Два из которых дедушка недавно продал за $655.

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Тони признался, что особенно хорошо у него получаются портреты и копии Моне. Сейчас в городском выставочном зале представлено 45 картин дедушки.