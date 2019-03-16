Жена Джексона, родившая ему детей, заявила, что у них не было интимной близости

На фоне вспыхнувших с новой силой обвинений короля поп-музыки в педофилии выясняются всё новые подробности его личной жизни. Так, вторая жена певца заявила, что у них не было интимной близости. При этом супруги прожили в браке три года и обзавелись двоими детьми, пишет Лайф.

ФОТО: Chris Pizzello / AP

По словам Дебби, он использовал её как "сосуд". Женщина призналась, что её оплодотворили искусственно, словно лошадь. При этом она не исключает, что отцом детей может быть не Джексон, предполагая, что использовалась донорская сперма. Ведь у сына и дочки светлая кожа и русые волосы.

Они оплодотворили меня, как осеменяют лошадей. Это был технический процесс