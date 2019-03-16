Горячее дочери! Певица Рита Ора показала пляжное фото с матерью

Для принятия солнечных ванн Рита и ее 52-летняя мать надели купальники: певица выбрала черный раздельный, а Вера – красный сплошной. Свой образ они дополнили браслетами на руках и солнцезащитными очками.

ФОТО: Vida Press

Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, фанаты заметили, что мать артистки выглядит даже моложе, чем сама Рита Ора. Это, конечно, шутки, но красавица-мать и Рита Ора действительно выглядят невероятно! Сразу понятно, в кого удалась 27-летняя исполнительница Рита.