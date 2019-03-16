Хочешь такую же? Невеста Томми Кэша показала интимное фото из постели

В аккаунтах Кати Кищук и Томми Кэша появились кадры, на которых они в свадебных нарядах позируют на фоне Эйфелевой башни.

С тех пор они никак не прокомментировали гуляющие по Сети слухи. На днях в Instagram Кати появился очередной провокационный снимок, который она коротко подписала: «Хочешь такую же?».