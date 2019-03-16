Сб, 16.03.2019
Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Хочешь такую же? Невеста Томми Кэша показала интимное фото из постели

Хочешь такую же? Невеста Томми Кэша показала интимное фото из постели

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Катя Кищук

ФОТО: Скриншот с Instagram

Бывшая участница группы SEREBRO Екатерина Кищук на прошлой неделе удивила почитателей, объявив о свадьбе с эстонским рэп-исполнителем Томасом Таммеметсом, известным под псевдонимом Томми Кэш.

В аккаунтах Кати Кищук и Томми Кэша появились кадры, на которых они в свадебных нарядах позируют на фоне Эйфелевой башни.

С тех пор они никак не прокомментировали гуляющие по Сети слухи. На днях в Instagram Кати появился очередной провокационный снимок, который она коротко подписала: «Хочешь такую же?».

На фото певица лежит на постели и обнимает подушку, на которой изображена девушка. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ