Видео: как две красотки из Санкт-Петербурга стали долгожданными гостьями в Эстонии

Инна Егорова и Аника Быкова из Санкт-Петербурга создали свой спектакль «Пила вино и хохотала», который поразил женщин Эстонии, первую часть посмотрели в Таллинне более 700 зрителей! В этот раз красавицы приехали с двумя спектаклями-продолжением - в столицу и Нарву.
Перед выступлениями девчонки зашли в гости к Эдгару Гергелю на шоу Limon LIVE и рассказали о том, сколько бутылок вина выпивают за один спектакль, откуда берут истории для своих выступлений перед женской публикой, а также в прямом эфире примерили одежду, которую подготовили мы для девушек.
В этот раз мы сделали акцент на второй части этого юмористического спектакля под названием: «Пила вино и хохотала 2. Белое». Историй на женских форумах так много, что далеко не обо всем Инна и Аника еще успели рассказать.
Смотрите выпуск шоу Limon LIVE! Вот это энергетика!