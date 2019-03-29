Пт, 29.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: как две красотки из Санкт-Петербурга стали долгожданными гостьями в Эстонии

Видео: как две красотки из Санкт-Петербурга стали долгожданными гостьями в Эстонии

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Инна Егорова и Аника Быкова из Санкт-Петербурга создали свой спектакль «Пила вино и хохотала», который поразил женщин Эстонии, первую часть посмотрели в Таллинне более 700 зрителей! В этот раз красавицы приехали с двумя спектаклями-продолжением - в столицу и Нарву. 

Перед выступлениями девчонки зашли в гости к Эдгару Гергелю на шоу Limon LIVE и рассказали о том, сколько бутылок вина выпивают за один спектакль, откуда берут истории для своих выступлений перед женской публикой, а также в прямом эфире примерили одежду, которую подготовили мы для девушек. 

В этот раз мы сделали акцент на второй части этого юмористического спектакля под названием: «Пила вино и хохотала 2. Белое». Историй на женских форумах так много, что далеко не обо всем Инна и Аника еще успели рассказать. 

ФОТО: Madis Sinivee /


Смотрите выпуск шоу Limon LIVE! Вот это энергетика! 

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