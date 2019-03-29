Видео: как две красотки из Санкт-Петербурга стали долгожданными гостьями в Эстонии

Перед выступлениями девчонки зашли в гости к Эдгару Гергелю на шоу Limon LIVE и рассказали о том, сколько бутылок вина выпивают за один спектакль, откуда берут истории для своих выступлений перед женской публикой, а также в прямом эфире примерили одежду, которую подготовили мы для девушек.