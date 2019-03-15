На Истре, в Майами и в Москве: как выглядят дома Кристины Орбакайте

"Красиво жить не запретишь" - вздыхаем мы, наткнувшись на изображения роскошных машин, драгоценностей, недвижимости наших любимых звезд. Вот и замечательная певица и актриса Кристина Орбакайте предоставила возможность увидеть, в каких домах она проживает.
Заслуженная артистка России родилась в 1971 году в семье Аллы Пугачевой и Эдмунтаса Орбакаса. Сыграла более 30 ролей в кино, исполнила более 140 песен, многие из которых становились хитами. Певица была замужем три раза, один из этих браков, с Владимиром Пресняковым-младшим, был неофициальным. С третьим мужем, Михаилом Земцовым, Кристина живет счастливо до сих пор, пишет Businessman.ru.
В среде российских артистов сейчас очень модно иметь недвижимость в Майами. Кристина Орбакайте не стала исключением. У их семьи там великолепная квартира, выходящая окнами на Атлантический океан. На территории комплекса находятся спа-зона, магазины, корт для игры в теннис, рестораны. Свободное время супруги с детьми любят проводить, катаясь на яхте. Стоимость их жилья составляет больше 4 миллионов долларов.
Загородный дом на Истре
В Истринском районе, в деревне Малые Бережки, у семьи есть загородный дом. Его площадь тысяча квадратных метров, территория под наблюдением многочисленных камер. А от любопытных глаз обитателей особняка защищают деревья и кустарники, плотно высаженные вокруг дома.
Недалеко протекает река Истра. Принадлежит жилье Алле Пугачевой, но она там практически не бывает, поэтому его используют для отдыха члены семьи Кристины Орбакайте. Стоимость домов в Малых Бережках - от 5 миллионов до 135 миллионов рублей.
Квартира в Москве
На улице Первой Тверской-Ямской в Москве, возле станции метро "Маяковская", находится квартира, которой певица пользуется во время гастролей. Первоначально здесь жила Алла Пугачева, но после переезда в деревню Грязь она подарила ее дочери. В самом доме, где находятся эти апартаменты, нет в продаже недвижимости. Но в рядом стоящих домах квартиры стоят 17-60 миллионов рублей и даже выше (до 813 тысяч евро).
Также у певицы есть недвижимость в центре Москвы. Это квартира, которую она купила своей дочери Клавдии. Пока девочка не стала взрослой, ею пользуется сама Кристина.
Галерею всей этой роскоши смотрите ЗДЕСЬ!