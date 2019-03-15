Что не так с этим райским фото? Вы сможете отгадать?!

Снимок выше я сделала в отеле "Дрим тим бич резорт", он находится в южной части тайского острова Ко Ланта. Глядя на него, я каждый раз думаю – неужели я была там, неужели видела эту райскую картинку вживую? А потом вспоминаю чего не видно или не заметно на этом кадре. И становится полегче, пишет Zen.Yandex.ru.

Давайте и вам расскажу, в чём проблема с райскими фото.

1) Вода в бассейне – дико химозная, в ней просто невозможно находиться. Очень многие отели в Таиланде не запариваются с использованием качественной химии, для чистки бассейна и используют какую-то жесть. После одной минуты в этом бассейне уже очень хочется помыться, а если вода попала в глаза – всё горит огнём.

2) На фото – прекрасное синее море, но на самом деле купаться там нельзя. В этом месте нет пляжа, берег каменный. Это не такие камушки как галька на пляжах Хорватии, коралловые тапочки тут не спасут. Там весь пляж состоит из крупных, монолитных, кривых и скользких камней, по которым нельзя заходить в воду. Есть немного расчищенного песка у соседнего отеля, но по дну там особо не погуляешь – под ноги попадаются крупные острые камни, зарытые на дне. Да и вообще южная часть острова Ко Ланта ещё дикая, по моим ощущениям – это Пхукет лет пять назад. А там где пляжи расчищены и от пристани недалеко – там туристами, конечно, все давно заезженно.

3) На этом фото – очень раннее утро. Многие райские фото кажутся райскими из-за отсутствия людей. Но на популярных курортах это большая, почти невозможная, редкость. Несмотря на химозную воду и отсутствие входа в море, днём у этого бассейна веселятся семьи с детьми, что-то пьют и едят постояльцы отеля, в общем кипит жизнь. В популярных гостиницах застать бассейн безлюдным можно лишь в 6-7 часов утра, именно во столько я сделала это фото.

4) За кадром – много того, что напрочь сломало бы эту райскую картинку. Никто не фотографирует для красивых картинок блохастых собак с облезлой от жары и лишаев шерстью. Или обезьян, которые носятся по территории отеля, скалят зубы и воруют ваши вещи. Не очень вам понравится фотография с жирной многоножкой или со здоровенным чёрным скорпионом – такого раздавил водитель тук-тука, привёзший нас сюда. К райской картинке в жизни чаще всего прилагается что-то подобное, но на фото этого конечно нет.