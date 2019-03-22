Вот он - самый молодой диджей Таллинна, у которого есть собственный менеджер (ВИДЕО)

Многие из нас мечтали поиграть хиты на школьных дискотеках, но поскольку в учебных заведениях их больше не проводят, ученикам приходится искать подработку в других местах. Никите 17 лет, но он уже радует толпу клубной музыкой во время концертов известных артистов, например, Джигана. Также скоро Никиту Самогина ждет вторая часть фестиваля MJ Young Fest, где он тоже будет диджеем. Это далеко не всё, карьера парня идет в гору...