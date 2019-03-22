Вот он - самый молодой диджей Таллинна, у которого есть собственный менеджер (ВИДЕО)

Шоу Limon LIVE не знает границ! Нашим гостем может стать любой интересный человек из Эстонии и других стран мира. Сегодня героем программы Эдгара Гергеля и Светы Карабут стал самый молодой диджей Таллинна - Никита Самогин (DJ Samoginson).
Многие из нас мечтали поиграть хиты на школьных дискотеках, но поскольку в учебных заведениях их больше не проводят, ученикам приходится искать подработку в других местах. Никите 17 лет, но он уже радует толпу клубной музыкой во время концертов известных артистов, например, Джигана. Также скоро Никиту Самогина ждет вторая часть фестиваля MJ Young Fest, где он тоже будет диджеем. Это далеко не всё, карьера парня идет в гору...
Сколько зарабатывает самый молодой диджей Эстонии? Кто его менеджер? О чем мечтает DJ Samoginson? Смотрите наш новый выпуск Limon LIVE и сами всё узнаете!