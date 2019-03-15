Киркоров перевозбудился из-за эффектного декольте Стоцкой
Не секрет, что поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова вот уже 17 лет связывают близкие отношения с Анастасией Стоцкой, напоминает Eg.ru. Артистка называет певца своим «создателем» и «учителем» и не скрывает, что когда-то была в него влюблена. Певец, по слухам, заделал Стоцкой ребенка. Говорят, Александр слишком уж сильно похож на Киркорова.
Между тем в настоящее время видятся знаменитости не часто, но как встречаются, между ними прямо-таки летают искры. Так, на днях Киркоров посетил спектакль, в котором играет Анастасия, и, разумеется, пробрался за кулисы к своей протеже. «Где Стоцкая, где Стоцкая!» - сразу же начал кричать поп-король. Певица вышла к нему прям в сценическом костюме – розовой ночнушке с эффектным декольте – и сразила Филиппа наповал. Он тут же посетовал, что они с Настей давно не играли вместе на сцене, и не забыл пристально рассмотреть все прелести артистки. Правда, Стоцкая стыдливо прикрылась черным халатиком.
Анастасия официально замужем за неким бизнесменом Сергеем, личность которого она старательно скрывает. У артистки от него двое детей – сын Саша и дочь Вера, появившаяся на свет в 2017 году.