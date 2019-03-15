Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве
В пятницу, 15 марта, мужчина выпал с 30-го этажа офиса «Газпрома» на юге Москвы. По информации правоохранительных органов, от полученных травм пострадавший, который работал в компании ведущим техническим специалистом, скончался на месте. Другие обстоятельства случившегося не разглашаются, — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На прошлой неделе в Сети всплыла запись закрытого совещания члена правления «Газпрома» Сергея Прозорова с сотрудниками компании, где во время встречи он, не стеснясь в выражениях, отчитывал менеджеров за ситуацию с пропажей газопровода в городе Приозерске Ленинградской области.
«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, председателя правления "Газпрома". — прим. ред.) <...>. Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни *** (совсем) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — сказал Прозоров, его слова приводит Eg.ru.