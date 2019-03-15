Тройка лидеров: самые красивые мужчины по знаку Зодиака

Стрелец

Харизматичные и невероятно привлекательные мужчины-Стрельцы занимают третью строчку в рейтинге наиболее красивых парней. Покровителем знака считается планета Юпитер и под ее влиянием формируется внешность парня, а стихия огня добавляет шарма и притягательности. Обычно во внешности Стрельца присутствуют следующие черты: высокий рост; выразительные глаза; длинные и густые ресницы; подтянутая фигура; шикарная шевелюра; четко очерченные губы; густые брови.

Волосы обычно имеют темный оттенок, приближенный к черному или с шоколадным отливом. Внешние данные дополняются мужественностью, смелостью, щедростью и искренностью. Существенным недостатком Стрельцов будет чрезмерная влюбчивость. В глазах женщин это несомненный недостаток, но с мужчинами этого знака интересно, они полны идей, обожают путешествия и умеют развлечь партнершу.

В большинстве случаев Стрельцы очень спортивны, что добавляет им привлекательности, улучшает фигуру, повышает силу и выносливость. Даже в зрелом возрасте они стараются поддерживать форму, а это очень нравится женщинам. Огромное преимущество мужчин этого знака — чистоплотность. Дамы чрезвычайно высоко ценят это качество в мужчине, потому как выглядит он всегда с иголочки. Астрологи определили, что наиболее привлекательные Стрельцы рождаются в период с 23 ноября по 2 декабря.

Близнецы

Воздушные Близнецы занимают вторую строчку в рейтинге наиболее привлекательных парней. Они обычно имеют высокий рост, шикарные, слегка волнистые волосы, большие глаза, пухлые и чувственные губы. Телосложение часто худощавое, но это не ослабляет интерес женщин к Близнецам. Шевелюра чаще всего имеет светлый оттенок, с легким золотистым отливом. Стильные Близнецы всегда выглядят сногсшибательно. С возрастом фигура их не ухудшается, на висках появляется легкая седина, прибавляющая солидности и элегантности. Знак находится под покровительством Меркурия, что объясняет внешние данные и способность их подчеркивать.

По классическим стандартам назвать представителей этого зодиакального знака красавцами нельзя. Но они настолько виртуозно скрывают свои недостатки и показывают достоинства, что никому не придет в голову назвать их посредственными. Близнецы предпочитают часто экспериментировать со своей внешностью, менять прическу, стиль одежды. Это особенно привлекательно в глазах многих женщин.

Внешнюю привлекательность Близнецы дополняют отличным чувством юмора, находчивостью и умением поддержать разговор. Дамы высоко ценят таких мужчин, считают их наиболее притягательными. Самые красивые мужчины-Близнецы рождаются в период с 1 по 11 июня.

Тельцы

Лидером среди всех представителей сильного пола являются сногсшибательные земные Тельцы. За формирование примечательных внешних данных отвечает Луна и Венера, вторая особенно располагает к красоте. Женщин в этих мужчинах привлекает отличная фигура, средний или высокий рост, строгие черты лица, придающие мужественности. Тельцы почти всегда физически очень сильны, спортивны и легко поддерживают форму.

В большинстве случаев имеют русые, каштановые или золотистые волосы, голубые, светло-карие или серые глаза, густые брови, выразительный нос, волевой подбородок, массивную шею. Худощавыми Тельцов назвать нельзя. С возрастом фигура их меняется, но это не делает их менее привлекательными в глазах противоположного пола. Некоторое изменение во внешности мужчины компенсируют природной харизмой, обаянием, умением поддержать беседу и заинтересовать даму.

Отличительная черта Тельцов — целеустремленность, которая в большинстве случаев отражается на внешности. Часто представители этого зодиакального знака имеют ямочку на подбородке, что создает иллюзию беззащитности, если не смотреть в глаза человека. Наиболее привлекательные Тельцы, если верить астрологам, рождаются в период с 1 по 10 мая.

При составлении рейтинга астрологи заостряют внимание на том, что красота для каждого — сугубо субъективное понятие. Внешние данные должны дополняться хорошими человеческими качествами, тогда можно назвать мужчину красивым.