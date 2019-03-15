«Уже почти не женат»: Прилучного обвиняют в потасовке в стриптиз-клубе
Павел Прилучный вместе с женой в январе отправился в гастрольный тур по стране со спектаклем «Авантюристы поневоле». Как сообщают Дни.ру, в свободное время он решил расслабиться и сходить в стрип-клуб в Новосибирске. По словам работника заведения, Прилучный вел себя неподобающе и устроил дебош.
Сотрудник рассказал, что актер вел себя неадекватно, вероятно был «под чем-то», намекая на наркотики. Прилучный якобы отказался платить за еду и напитки, попытался увезти танцовщиц к себе домой, а потом и вовсе спустил штаны и начал бросаться громкими заявлениями.
Жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце отказалась комментировать эту новость, сославшись на то, что вокруг их семьи слишком много слухов.