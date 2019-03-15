«Уже почти не женат»: Прилучного обвиняют в потасовке в стриптиз-клубе

Сотрудник рассказал, что актер вел себя неадекватно, вероятно был «под чем-то», намекая на наркотики. Прилучный якобы отказался платить за еду и напитки, попытался увезти танцовщиц к себе домой, а потом и вовсе спустил штаны и начал бросаться громкими заявлениями.

— Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат, — рассказал работник стрип-клуба.