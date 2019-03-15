«Все люди, как люди, а я суперзвезда»: инсайдеры раскрыли невыносимые капризы Лободы

Сотрудники певицы тоже не имеют права ей перечить и обязаны выполнять любые ее требования. Однажды супруг ее пиарщицы ездил в США и Светлана попросила привезти ей детское питание, но ей достаточно вежливо отказали. Больше эта пиарщица с Лободой не работает. На выступлениях Светлана требует предоставить ей сразу две гримерки, ведь одной ей кажется недостаточно.

Особые требования она выдвигает и к водителям на гастролях. Один раз она отказалась от предоставленного шофера, потому, что он не был похож на ее московского водителя. Мало того, во время работы водитель не имеет права включать музыку, разговаривать, а также пользоваться парфюмом.

Члены команды певицы теперь могут обращаться к ней исключительно по имени-отчеству — Светлана Сергеевна.

И это далеко не все факты, которые свидетельствуют о том, что на голове популярной певицы выросла огромная корона.

Светлана Лобода. Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Напомним, что не так давно Светлана Сергеевна устроила жуткий скандал в столичном аэропорту «Шереметьево» потому, что ее не встретили как положено, при этом она совсем не стеснялась в выражениях