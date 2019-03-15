Какая красавица лучшая? Помогите выбрать самую сексуальную женщину Эстонии

Уже в эту субботу, 16 марта, одна из девушек получит титул главный титул Woman of Estonia 2019 и главную корону.

А титул Woman of Estonia 2019 People's Choice в ваших руках!

Голосуй за свою любимицу, просто поставь ❤️👍 под фото и участница? набравшая самое большое количество лайков, получит титул Woman of Estonia 2019 People's Choice. Голосование продлится до пятницы, 15 марта до 23.59.

Голосуйте за свою любимицу и приходите поддержать наших участниц в финале конкурса.

До встречи 16 марта в 17.00 в клубе PRIVÉ. Билет купи в Piletilevi.