Какая красавица лучшая? Помогите выбрать самую сексуальную женщину Эстонии
Вот они - 11 финалисток конкурса Women of Estonia 2019. Советуем перед просмотром фотографий надеть солнечные очки, фото просто обжигают красотой!
Уже в эту субботу, 16 марта, одна из девушек получит титул главный титул Woman of Estonia 2019 и главную корону.
А титул Woman of Estonia 2019 People's Choice в ваших руках!
Голосуй за свою любимицу, просто поставь ❤️👍 под фото и участница? набравшая самое большое количество лайков, получит титул Woman of Estonia 2019 People's Choice. Голосование продлится до пятницы, 15 марта до 23.59.
Голосуйте за свою любимицу и приходите поддержать наших участниц в финале конкурса.
До встречи 16 марта в 17.00 в клубе PRIVÉ. Билет купи в Piletilevi.
Автор фотографий: Tatiana Oynus