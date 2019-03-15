Пт, 15.03.2019
Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Какая красавица лучшая? Помогите выбрать самую сексуальную женщину Эстонии
Голосуем!

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Участница конкурса. Ksenia Smarkutskaja, 27 лет

ФОТО: Tatiana Oynus

Вот они - 11 финалисток конкурса Women of Estonia 2019. Советуем перед просмотром фотографий надеть солнечные очки, фото просто обжигают красотой!

Уже в эту субботу, 16 марта, одна из девушек получит титул главный титул Woman of Estonia 2019 и главную корону. 

А титул Woman of Estonia 2019 People's Choice в ваших руках! 

Голосуй за свою любимицу, просто поставь ❤️👍 под фото и участница? набравшая самое большое количество лайков, получит титул Woman of Estonia 2019 People's Choice. Голосование продлится до пятницы, 15 марта до 23.59.

Голосуйте за свою любимицу и приходите поддержать наших участниц в финале конкурса.

До встречи 16 марта в 17.00 в клубе PRIVÉ. Билет купи в Piletilevi.

Автор фотографий: Tatiana Oynus 

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