Александр Васильев признался, кто оплатил ему юбилей

Сам Васильев не скрывает, что шикарное мероприятие стало подарком от обеспеченных дам, с которыми он познакомился на своих курсах по стилю. «Я каждому желаю подобное. Да, богатые женщины оплатили мне концертный зал. Мало того, они мне сделали огромный подарок. Я приобрел костюм Нежинского на эти средства, наряд императрицы Александры Федоровны. Эти женщины были очень щедры ко мне. Они сказали: «Вы же потратите деньги на дело, а мы потом придем любоваться». Но я не считаю себя альфонсом, ведь я с ними не сплю. Альфонс — это тот, кому за деньги приходится кувыркаться в кровати, а я за эти деньги их учу», — заявил модельер.