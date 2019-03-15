Александр Васильев признался, кто оплатил ему юбилей
Александр Васильев признался, что получил на 60-летие несколько шикарных подарков. Богатые подруги устроили для телеведущего праздник в одном из лучших концертных залов Москвы, а также пополнили его коллекцию уникальных нарядов дорогостоящими экземплярами, рассказывает Starhit.ru.
Юбилей искусствовед отпраздновал с размахом в концертном зале «Зарядье». На мероприятии присутствовали многочисленные друзья телеведущего. Гостей в тот вечер угощали изысканными закусками и стокилограммовым тортом, сделанным в виде платья.
Сам Васильев не скрывает, что шикарное мероприятие стало подарком от обеспеченных дам, с которыми он познакомился на своих курсах по стилю. «Я каждому желаю подобное. Да, богатые женщины оплатили мне концертный зал. Мало того, они мне сделали огромный подарок. Я приобрел костюм Нежинского на эти средства, наряд императрицы Александры Федоровны. Эти женщины были очень щедры ко мне. Они сказали: «Вы же потратите деньги на дело, а мы потом придем любоваться». Но я не считаю себя альфонсом, ведь я с ними не сплю. Альфонс — это тот, кому за деньги приходится кувыркаться в кровати, а я за эти деньги их учу», — заявил модельер.
Искусствовед всегда испытывал особую слабость к обеспеченным женщинам. В интервью для YouTube-канала «А поговорить?» он в очередной раз заявил, что только дамы, обладающие большим состоянием и имеющие правильный круг общения, могут быть по-настоящему стильными. «Это едва уловимый шарм, определенное воспитание. Знаете, когда я в молодости переехал в Париж, я сразу познакомился с влиятельными женщинами. Они попали под мое обаяние. Тогда многие хотели, чтобы я на них женился, но я, честно признаюсь, выбрал самую богатую. Такие женщины меня всегда привлекали. Влюбиться я могу в любую, но в богатую проще», — подчеркнул историк моды.