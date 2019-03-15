Чем Ксения Собчак сразила Богомолова?
Режиссер Константин Богомолов впервые высказался о телеведущей Ксении Собчак. Звездная парочка уже практически не скрывает своей любовной связи, пишет Eg.ru.
На премьере киносериала «Содержанки» в «Ленинград Центре» Санкт-Петербурга Богомолов внезапно появился со своей бывшей супругой, актрисой Дарьей Мороз, сыгравшей в проекте одну из значимых ролей. Они несколько раз говорили, что разрыв не сказался на творческих отношениях, и, судя по всему, это чистая правда.
Когда журналисты прямо спросили режиссера о Собчак (она также сыграла одну из ролей в «Содержанках»), тот стал заметно нервничать. Однако затем Богомолов взял себя в руки и высказался — правда, не о личных взаимоотношениях с Ксенией Анатольевной, а исключительно относительно ее актерского таланта. «Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — не скрывая восторга, произнес Богомолов, которого цитирует «Дни.Ру».
По сообщению портала, Ксения также появилась на премьере, однако сделала это тайно, прошмыгнув через черный ход и проследовав в одну из дальних лож.