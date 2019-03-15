Чем Ксения Собчак сразила Богомолова?

На премьере киносериала «Содержанки» в «Ленинград Центре» Санкт-Петербурга Богомолов внезапно появился со своей бывшей супругой, актрисой Дарьей Мороз, сыгравшей в проекте одну из значимых ролей. Они несколько раз говорили, что разрыв не сказался на творческих отношениях, и, судя по всему, это чистая правда.