Ольга Бузова пересела из «бизнеса» в «эконом»
Недавно у Ольги Бузовой прошел тур по российским городам. Во время одного из перелетов знаменитость сфотографировали, когда она спала. Судя по снимкам, певица находилась не в привычном бизнес-классе, а в «экономе».
В девушке, лежащей на двух креслах, легко опознать Ольгу Бузову. Видно, что 33-летняя телеведущая отдыхает после выступления. По словам сотрудников борта, девушка почти весь перелет проспала и вела себя скромно. «СтарХит» обратился за объяснением к представителю Бузовой.
«У Ольги в концертном райдере даже есть пункт, что она летает только бизнесом, — сообщил представитель певицы. — Но бывают разные обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и относится с пониманием. На самом деле тот самолет оказался настолько крохотным, что там просто физически не могло быть «бизнеса». Скажу больше, что он там и не предусмотрен, согласно конструкции».
Обычно Бузова выбирает либо первый, либо бизнес-класс. Звезда не раз признавалась, что страдает от нехватки сна, который добирает в самолетах, где моментально засыпает.
Смотрите фото спящей Бузовой ЗДЕСЬ.