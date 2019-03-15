Ольга Бузова пересела из «бизнеса» в «эконом»

В девушке, лежащей на двух креслах, легко опознать Ольгу Бузову. Видно, что 33-летняя телеведущая отдыхает после выступления. По словам сотрудников борта, девушка почти весь перелет проспала и вела себя скромно. «СтарХит» обратился за объяснением к представителю Бузовой.

«У Ольги в концертном райдере даже есть пункт, что она летает только бизнесом, — сообщил представитель певицы. — Но бывают разные обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и относится с пониманием. На самом деле тот самолет оказался настолько крохотным, что там просто физически не могло быть «бизнеса». Скажу больше, что он там и не предусмотрен, согласно конструкции».