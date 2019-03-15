Алеся Кафельникова снялась топлес

Алеся - дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Она осталась жить с отцом после развода родителей. Благодаря своей яркой внешности девушка смогла построить карьеру в модельном бизнесе, но в прошлом году в ее жизни настала черная полоса. После расставания со своим бойфрендом рэпером Pharaoh она впала в депрессию и начала принимать запрещенные вещества. Сначала тревогу забил ее отец, который попросил помощи в соцетях. Затем сама девушка оказалась наркологической клинике и уже после этого она начала жить заново.

Алеся Кафельникова ФОТО: Instagram

Кафельникова вновь начала сниматься для глянца, а в начале этого году уехала в отпуск на Бали. Первое время поклонники переживали за Алесю, так как из-за ее чрезмерной худобы и странных постов решили, что она вновь начала употреблять запрещенные препараты. Однако модель позже заверила, что у нее просто был «определенный этап» жизни. Вскоре она сообщила, что решила остаться жить на Бали. «Мне нужно больше времени для медитации и йоги», — отметила девушка.

Алеся Кафельникова топлес на Бали ФОТО: Instagram

А на днях Алеся приняла участие в смелой фотосессии. Она сменила имидж, перекрасив волосы в лазурный оттенок, и сделала несколько снимков на холме во время заката. На некоторых снимках девушка позирует лишь в шортах, прикрывая бюст коленями, а на других она облачена еще и в бежевую рубашку, которую для пикантности застегивать на пуговицы не стала.

Алеся Кафельникова топлес на Бали ФОТО: Instagram