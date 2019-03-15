Собчак нашла замену Виторгану для своего сына

Пока «блондинка в шоколаде» Ксения Собчак ведет интернет-батлы с Сергеем Шнуровым, ее двухлетний сын Платон остается на попечении нянь и репетиторов. Телеведущая решила не оставлять малыша без мужского внимания и быстренько нашла экс-супругу замену.

Теперь с Платоном занимается афроамериканец. Собчак похвасталась в Stories, что новый педагог изучает с ее сыном английский язык и мальчик уже делает неплохие успехи. К слову, ранее Ксения опубликовала в соцсети ролик, в котором они с сыном рассматривают шикарный букет, полученный от Виторгана на 8 марта. Интернет-пользователи обратили внимание, что Ксения в разговоре с мальчиком называет актера не просто «папа», а «папа Максим». Многие тут же предположили, что Собчак приучает Платона называть отцом еще кого-то, к примеру, своего нынешнего любовника – режиссера Константина Богомолова.