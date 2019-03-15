Какие траты! Что подарил Петросян своей молодой любовнице на день рождения

Поклонники не сомневаются, что Петросян по-настоящему счастлив рядом с ней, и именно поэтому готов воплощать в жизнь любые ее капризы. ФОТО: Instagram

Юморист буквально ни в чем не отказывает избраннице. Вот и в качестве подарка на 30-летие он решил преподнести поездку в Арабские Эмираты.

В Дубае влюбленные остановились в одном из лучших пятизвездочных отелей. Гостиница находится на пляже острова Пальма-Джумейра в нескольких километрах от центра города. В Fairmont The Palm расположены четыре открытых бассейна, многочисленные бары и лаундж-зоны.

Татьяна привыкла к роскошному отдыху ФОТО: Instagram

Пара арендовала номер люкс, проживание в котором обойдется им примерно в 2 700 евро за семь дней. Именно в ресторане при отеле Татьяна отпраздновала день рождения. Брухунова и Петросян устроили романтический ужин и наслаждались блюдами от шеф-повара и прекрасными видами на морскую гавань.

Свободное время Татьяна предпочитает проводить в торговом центре. Там девушка наслаждается шопингом в лучших магазинах. Помощница Петросяна рассказала в Instagram, что испытывает особую слабость к украшениями от бренда Chanel.

«Каждый раз, когда оказываюсь в Эмиратах, приобретаю себе брошь из лимитированной коллекции. Здесь совсем другой выбор, лучше, чем в Москве и даже в Европе», — заявила Брухунова.

В среднем, брошь от известного французского бренда стоит 950 евро, а вот украшение с драгоценными камнями может обойтись и в 9 500 евро. Пока неизвестно, какую именно модель выбрала помощница Петросяна.