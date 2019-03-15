Какие траты! Что подарил Петросян своей молодой любовнице на день рождения

Вот уже несколько месяцев поклонники обсуждают роман Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой. Влюбленные стараются не комментировать отношения, но при этом все время появляются на публике вместе, сообщает Starhit.ru.
Юморист буквально ни в чем не отказывает избраннице. Вот и в качестве подарка на 30-летие он решил преподнести поездку в Арабские Эмираты.
В Дубае влюбленные остановились в одном из лучших пятизвездочных отелей. Гостиница находится на пляже острова Пальма-Джумейра в нескольких километрах от центра города. В Fairmont The Palm расположены четыре открытых бассейна, многочисленные бары и лаундж-зоны.
Пара арендовала номер люкс, проживание в котором обойдется им примерно в 2 700 евро за семь дней. Именно в ресторане при отеле Татьяна отпраздновала день рождения. Брухунова и Петросян устроили романтический ужин и наслаждались блюдами от шеф-повара и прекрасными видами на морскую гавань.
Свободное время Татьяна предпочитает проводить в торговом центре. Там девушка наслаждается шопингом в лучших магазинах. Помощница Петросяна рассказала в Instagram, что испытывает особую слабость к украшениями от бренда Chanel.
Также Татьяна похвасталась сумкой от Dior, стоимость которой составляет порядка 1 300 евро. Элегантная модель нежно-розового цвета сразу приглянулась избраннице Петросяна.
Татьяна Брухунова обожает брендовые вещи