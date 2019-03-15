Как печально! У Юлии Началовой начался отек мозга

Юлия Началова ФОТО: Instagram

В четверг вечером СМИ сообщили, что у певицы начался отек мозга. Ситуацию осложняет двусторонняя пневмония. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Впервые в Сети заговорили, что здоровье певицы резко ухудшилось из-за скачка сахара в крови и подагры, затем ей диагностировали красную волчанку. Однако тогда пиар-менеджер артистки не стала подтверждать информацию об аутоиммунном заболевании. «Я не медик и даже не знаю, как сформулировать это. Пока задаю те же вопросы, что и вы, но не получаю на них ответа», — сообщала Анна Исаева «СтарХиту». Писали, что ногу певицы поразила гангрена. Врачи собирались ее ампутировать, но тяжелое самочувствие артистки не позволило этого сделать. В итоге воспаление затронуло весь организм, и медикам пришлось ввести Началову в состояние искусственной комы. Сейчас у певицы начался отек мозга.

Все началось с невинной ссадины на ноге, которая дала осложнения и перешла в отек. В результате артистку экстренно госпитализировали. Представители звезды скрывали ее серьезные проблемы со здоровьем, к тому же до недавнего времени Юлия Началова чувствовала себя хорошо. Певица отдыхала в Италии и наслаждалась видами Рима, где проходила обследование у известного доктора. О своей болезни она рассказывала так:

«Я живой человек и, как все, болею. За долгие годы карьеры у меня было огромное количество перелетов, не совсем правильные питание и режим сна. Все отражается на здоровье. Ничего сверхъестественного в этом нет. Я была в числе людей, которые, замечая проблему, говорят: «Ладно, потом. Сейчас некогда». Это «потом» привело к осложнениям. У меня называется мигрирующая подагра: она, где захотела, там и появилась».

В январе певица опубликовала фотографии с отдыха, где были заметны последствия заболевания. Тогда подписчики раскритиковали внешний вид Началовой, не подозревая о ее состоянии. В ответ она написала в Instagram послание своим поклонникам, чтобы они ценили каждый момент жизни: «Друзья мои, наслаждайтесь каждой секундой своей жизни! Любите людей, своих детей, родителей, близких, друзей! Не разъедайте себя негативом, развивайтесь, работайте над собой. Становитесь с каждым днем все лучше и лучше. Делитесь радостью и будьте просто благодарны Богу, что вы живы и здоровы!».