Известная прибалтийская певица Александра Вилюмовская покорила солиста ESTRADARADA своим пением!
Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE у ведущих Эдгара Гергеля и Светы Карабут известная в Эстонии и России певица Александра Вилюмовская. Эта красотка уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, но очень скучает по родине.
Тоска по нашей стране и творческие проекты привели Александру в студию портала Limon.ee, где мы обсудили кавер песни «Вите надо выйти», сами ESTRADARADA одобрили и поддержали такую версию песни и разрешили артистке официально ее исполнять. Как сейчас живет солистка популярной в Прибалтике группы ЛОТОS, что планирует, о чем мечтает... Смотрите свежий выпуск Limon LIVE!