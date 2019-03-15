Известная прибалтийская певица Александра Вилюмовская покорила солиста ESTRADARADA своим пением!

Тоска по нашей стране и творческие проекты привели Александру в студию портала Limon.ee, где мы обсудили кавер песни «Вите надо выйти», сами ESTRADARADA одобрили и поддержали такую версию песни и разрешили артистке официально ее исполнять. Как сейчас живет солистка популярной в Прибалтике группы ЛОТОS, что планирует, о чем мечтает... Смотрите свежий выпуск Limon LIVE!