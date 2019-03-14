Давайте скорее узнаем, есть ли там Таллинн!? Рейтинг самых комфортных городов мира

Второе место занимает швейцарский Цюрих. Третью позицию разделяют Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия).

В десятку самых комфортных городов вошли также Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева (Швейцария) и Базель (Швейцария).

Судя по рейтингу, лучше всего жить либо в Германии, либо в Швейцарии — у них больше всего городов с самым высоким уровнем жизни.

Киев в списке всего на 173 месте — между Кампалой в Уганде и Санкт-Петербургом в России. Всего эксперты проанализировали 231 город. Наименее комфортными для проживания оказались Сана (Йемен), Банги (Центральноафриканская Республика) и Багдад (Ирак).

Вот так выглядит первая двадцатка городов с самым высоким уровнем жизни:

1. Вена, Австрия

2. Цюрих, Швейцария

3. Ванкувер, Канада

4. Мюнхен, Германия

5. Окленд, Новая Зеландия

6. Дюссельдорф, Германия

7. Франкфурт, Германия

8. Копенгаген, Дания

9. Женева, Швейцария

10. Базель, Швейцария

11. Сидней, Австралия

12. Амстердам, Нидерланды

13. Берлин, Германия

14. Берн, Швейцария

15. Веллингтон, Новая Зеландия

16. Торонто, Канада

17. Мельбурн, Австралия

18. Люксембург, Люксембург

19. Оттава, Канада