Чт, 14.03.2019
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  • Смотри! В Сети обнародовано фото сына Сергея Лазарева со вторым папой

Смотри! В Сети обнародовано фото сына Сергея Лазарева со вторым папой

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Сергей Лазарев

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Хейтеры давно поговаривают о том, что у сына Сергея Лазарева нет мамы, но зато есть два папы. 

Накануне в Сети появилось фото наследника знаменитости в компании его крестного. Дмитрий Кузнецов, партнер по бизнесу Сергея Лазарева, сам сообщил, что крестил наследника артиста и отметил, что принял на себя большую ответственность. Именно он и обнародовал совместное фото, правда, вскоре удалил компромат. Отметим, ранее в прессе обсуждался разлад между партнерами. Сам Сергей опроверг эти слухи, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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