Смотри! В Сети обнародовано фото сына Сергея Лазарева со вторым папой

Накануне в Сети появилось фото наследника знаменитости в компании его крестного. Дмитрий Кузнецов, партнер по бизнесу Сергея Лазарева, сам сообщил, что крестил наследника артиста и отметил, что принял на себя большую ответственность. Именно он и обнародовал совместное фото, правда, вскоре удалил компромат. Отметим, ранее в прессе обсуждался разлад между партнерами. Сам Сергей опроверг эти слухи, пишет 7d.org.ua.