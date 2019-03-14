Шесть привычек из СССР, от которых стоит скорее отказаться

1. Собирательство

Тотальный дефицит и необходимость все время что-то «доставать» воспитали в человеке стремление хранить откровенно ненужные вещи, часто даже не поддающиеся ремонту. Потому, что когда-то можно использовать его составляющие в качестве запчастей, или в надежде на то, что тот или иной предмет снова будет востребован. Бесконечные полки в кладовых, антресоли везде, где только можно их разместить, и горы бесполезных вещей – вот что отличает типичную советскую квартиру.

Поверьте, старый примус, одна лыжа, сломанный стул уже никогда не будут такими, как прежде. Пора заменить их новыми, красивыми и функциональными вещами, которые действительно принесут пользу. Кроме того, привычка копить старье может перерасти в психологическое расстройство.

2. Жизнь ради того дня

Так сложилось, что советский человек все время чего-то ждал – хорошего завтра, ради которого стоит потерпеть. По этой причине многие люди практически бессознательно отказывали себе в комфорте, откладывая его на потом. Новые скатерти и постельные принадлежности пылились в шкафу, как и красивая, праздничная одежда или посуда. Только проблема в том, что тот день так и не наступил. Точнее, не произошло этого в понимании советского человека, а его сокровища так и продолжают лежать на своих местах за закрытыми дверцами.

Наверное, каждый помнит слова мамы о том, что это (на самом даже не столь важно, что именно) приготовлено к празднику. Но вкусная еда, модная одежда и нарядно сервированный стол – как раз то, что делает самый обычный день особенным.

3. Содержимое холодильника

Мало того, что не просто хорошие, но и разнообразные продукты питания были не в каждом советском доме, у людей выработалось нечто сродни культа еды. Все, что оказывалось в холодильнике, должно было выполнить свое непосредственное предназначение, то есть, быть съеденным. Советского человека не останавливал тот факт, что продукты уже не первой свежести и можно нанести собственному здоровью немалый вред.

То же касается запасов. Наученные дефицитом люди годами хранят крупы и консервацию, не задумываясь о том, что по прошествии определенного времени их просто не стоит употреблять в пищу.

4. Всё в дом, всё в семью

Эту привычку можно иронически описать примерно следующим образом: если не было команды нельзя, значит, можно. Крупные перспективные предприятия постоянно боролись с нехваткой ресурсов по одной простой причине – советский человек боялся за свое будущее и старался взять, что только мог, вплоть до канцелярских принадлежностей, гвоздей и даже газет, ведь в хозяйстве пригодится все.

И если в те годы объяснение такому поведению, пусть и с огромной натяжкой, можно было найти, то сегодня это – откровенное воровство.

5. Низкая самооценка

Советская промышленность была ориентирована на то, чтобы миллионными тиражами выпускать бесформенную одежду, которую бессменно носили все от мала до велика. Отсутствие хорошей косметики и средств личной гигиены также давало о себе знать. Наверное, каждый видел старое фото, на котором рядом с типичной «бабушкой» в ситцевом халатике Ниной Хрущевой запечатлена роскошная и ухоженная Жаклин Кеннеди.

Как ни старались масс-медиа искажать информацию о «загнивающем Западе», советские люди понимали, что они лишены многих элементарных вещей, которые могли бы позволить им реализоваться в личностном плане. Поэтому женщины не умеют принимать комплименты, более того, стыдятся, когда кто-то их говорит.

6. Зависимость от общественного мнения

Каждый советский человек знает: семь раз отмерь, один раз – отрежь. Любое решение не единожды взвешивалось с оглядкой на то, какой будет реакция родных, друзей или соседей. А осуждение незнакомца, с которым он встречался, по всей вероятности, первый и последний раз, – ужасный позор.