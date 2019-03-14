Фото: эта женщина всю зиму ходит в летней одежде и обуви

Галина уже более 10 лет обходится без зимней одежды и ходит по снегу в своих босоножках. Она активно ведет свои странички в соцсетях и регулярно публикует множество фотографий своих прогулок зимой в летнем прикиде.

«Некоторые обращают внимание на то, что я в босоножках хожу и по лужам, и по снегу. И думают, что у меня мёрзнут ноги. Нет — снег тает на моих ногах. У меня улучшились слух, обоняние, зрение — я сняла очки. Улучшилась память»

Женщине 54 года, работает она помощником воспитателя в детском саду «Радость».

Местный блогер Евгений Халилов побеседовал со Снегурочкой, которая поведала, что более 10 лет назад начала систематично закалять себя и постепенно отказалась от зимней одежды.

«По улице я так хожу, потому что мне не холодно. Зимой мне не холодно, летом не жарко, когда все устают, я продолжаю работать, перекуров мне не нужно — вот такой у меня организм.»

Кстати, муж Галины также закаляется вместе с женой. Женщина говорит, что холод помог ему избавиться от развития опухоли. У них есть уже взрослая дочь, которая абсолютно поддерживает такой образ жизни. Галина утверждает, что это помогает ей почти не обращаться к врачам.

«Дело в том, что на холоде человек задерживает дыхание. При этом кровь подходит к больным органам, и организм сам начинает выздоравливать. Сосуды становятся чистыми, эластичными, кровь начинает циркулировать легко и свободно.»