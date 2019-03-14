«Заткнись и надень куртку»: британку хотели снять с самолета
«Отпуск начинается уже с пути», - подумала молодая британка, садясь в самолет в сексуальном топе. На борт ее не пустили, а возмущение девушки вызвало массу споров в соцсетях, описывает странную ситуацию 360tv.ru.
Молодая англичанка пережила не самый приятный полет в своей жизни. 21-летняя Эмили О'Коннор должна была вылететь на Канарские острова, когда экипаж рейса Thomas Cook Airlines решил снять ее с лайнера из-за излишне откровенного наряда. О случившемся туристка рассказала в Twitter.
«Летела из Бирмингема на Тенерифе. Меня пообещали высадить с рейса, если я не «прикроюсь». Якобы это оскорбляет пассажиров и выглядит «недопустимо». Ко мне подошли четверо представителей экипажа, чтобы забрать багаж и выставить из самолета», — написала Эмили.
При этом, добавила англичанка, паспортный контроль она прошла без каких бы то ни было проблем. Нормально прошел и досмотр. И только в лайнере ее внешний вид вызвал претензии.
«Флайт-менеджер сказал, что мне придется надеть куртку, в противном случае они меня ссадят», — уточнила О'Коннор.
Слепо следовать указаниям сотрудников авиакомпании девушка не захотела. Сначала она заметила, что у перевозчика отсутствуют специальные правила по дресс-коду для пассажиров, а потом решила поинтересоваться мнением находившихся на борту людей.
«Я спросила у тех, кто был в самолете, оскорбила ли я кого-то своим внешним видом. Никто ничего не сказал. В это время менеджер решил достать мой чемодан, чтобы меня высадить. И тут какой-то мужчина закричал: «Заткнись, жалкая женщина. Надевай эту чертову куртку!» И персонал не стал ему ничего говорить», — поделилась Эмили.
В конце концов девушка сдалась, чтобы не портить себе отдых. Кузина дала ей куртку, которую англичанка и накинула. Описывая произошедшее, О’Коннор с досадой заметила, что экипаж вел себя неподобающе, что и расстроило ее больше всего.
На историю Эмили в Сети отреагировали неоднозначно. Кто-то решил, что экипаж действительно не прав и перешел всякие границы. Другие решили, что топ О’Коннор похож на нижнее белье, да и к остальным пассажирам ей следовало относиться более уважительно. Но комментаторы-мужчины сочли сотрудников авиакомпании полностью правыми.
В Thomas Cook Airlines ситуацию без комментариев не оставили. Представитель авиаперевозчика отметил, что у компании на самом деле есть правила, предписывающие пассажирам соблюдать должный внешний вид. Но в авиакомании признали, что в ситуации с Эмили экипаж повел себя некорректно. Перед девушкой перевозчик все-таки извинился, хотя пока что и не лично.