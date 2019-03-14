«Заткнись и надень куртку»: британку хотели снять с самолета

Молодая англичанка пережила не самый приятный полет в своей жизни. 21-летняя Эмили О'Коннор должна была вылететь на Канарские острова, когда экипаж рейса Thomas Cook Airlines решил снять ее с лайнера из-за излишне откровенного наряда. О случившемся туристка рассказала в Twitter.

«Летела из Бирмингема на Тенерифе. Меня пообещали высадить с рейса, если я не «прикроюсь». Якобы это оскорбляет пассажиров и выглядит «недопустимо». Ко мне подошли четверо представителей экипажа, чтобы забрать багаж и выставить из самолета», — написала Эмили.

Эмили О'Коннор ФОТО: twitter

При этом, добавила англичанка, паспортный контроль она прошла без каких бы то ни было проблем. Нормально прошел и досмотр. И только в лайнере ее внешний вид вызвал претензии.

«Флайт-менеджер сказал, что мне придется надеть куртку, в противном случае они меня ссадят», — уточнила О'Коннор.

Слепо следовать указаниям сотрудников авиакомпании девушка не захотела. Сначала она заметила, что у перевозчика отсутствуют специальные правила по дресс-коду для пассажиров, а потом решила поинтересоваться мнением находившихся на борту людей.

«Я спросила у тех, кто был в самолете, оскорбила ли я кого-то своим внешним видом. Никто ничего не сказал. В это время менеджер решил достать мой чемодан, чтобы меня высадить. И тут какой-то мужчина закричал: «Заткнись, жалкая женщина. Надевай эту чертову куртку!» И персонал не стал ему ничего говорить», — поделилась Эмили.

В конце концов девушка сдалась, чтобы не портить себе отдых. Кузина дала ей куртку, которую англичанка и накинула. Описывая произошедшее, О’Коннор с досадой заметила, что экипаж вел себя неподобающе, что и расстроило ее больше всего.

На историю Эмили в Сети отреагировали неоднозначно. Кто-то решил, что экипаж действительно не прав и перешел всякие границы. Другие решили, что топ О’Коннор похож на нижнее белье, да и к остальным пассажирам ей следовало относиться более уважительно. Но комментаторы-мужчины сочли сотрудников авиакомпании полностью правыми.