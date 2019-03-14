Линдси Лохан выругалась матом на русском языке
Ранее, по данным Life.ru, популярная американская актриса заявляла о том, что она начала изучать русский язык.
Американская актриса Линдси Лохан решила прокомментировать вчерашний сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Соответствующий комментарий она оставила в социальной сети Twitter под публикацией портала RT.
И это был неприличный комментарий: сбой, так ее разоливший, актриса назвала, мягко говоря, "плохой новостью". После чего она отметила аккаунт Instagram и попросила его разработчиков связаться с ней. Вместе с этим Лохан спросила у Папы Римского, возможно ли остановить поток агрессивного поведения в соцсетях?