После смерти Децла в семье Толмацких разгорается конфликт

Со дня смерти Децла прошло чуть больше месяца, но конфликт в семье Толмацких разгорается с новой силой. Ссору родственников спровоцировал документальный фильм про рэпера. Журналист Роман Супер собрал больше 40 000 евро на съемки фильма, что очень обидело сына Кирилла — Тони.

— Я знаю о том, что режиссер один собирается снять фильм про Кирилла и объявил сбор средств. И Александр поддержал это, а сын Кирилла, наоборот, осудил, — рассказал программе Пятого канала «Светская хроника» адвокат Сергей Жорин.

Поклонники Децла недоумевают: зачем вообще тратить деньги на фильм, если можно отдать средства родным артиста. Наверное, это людям нужнее, чем кино. Уж не хотят ли создатели ленты просто заработать — задаются вопросом фанаты?

— Я считаю, что люди, которые этим занимаются — наживаются таким образом на смерти Кирилла, они просто преступники. Преступники и мошенники, — отмечает Жанна Михельсон, администратор фан-клуба Децла.

Тони написал, что ни он, ни мама, ни бабушка не будут давать комментарии для фильма. А вот Александр Толмацкий, наоборот, станет одним из главных действующих лиц документального кино.

— Информатором этого всего, как я понимаю, будет его папа, который не присутствовал 15 лет в его жизни, — рассказывает поклонница музыканта Карина Радуга.

Одна из подписчиц Тони тоже решила собрать деньги. Но не на фильм, а чтобы помочь семье Децла. Ведь поклонники музыканта хорошо знают, что он жил очень скромно с женой и сыном в маленькой квартире, в пятиэтажке. За неделю она собрала 285 евро и отнесла их Юле — маме Тони. О чем подробно отчиталась. Эта сумма пойдет на продукты и школьные принадлежности для Тони. Александр Толмацкий, выступивший против сбора средств, свою позицию не объясняет, лишь изредка комментирует посты в соцсетях.

— Я не могу судить, нуждается ли Юлия в какой-либо помощи от кого бы то ни было. От Александра, либо от третьих лиц. Потому что мы видим, сейчас появляются какие-то люди, которые собирают деньги якобы там, — отмечает правозащитник Жорин.

Адвокат Толмацкого также объяснил, как будет решаться вопрос с наследством рэпера. Отец Децла хочет, чтобы отчисления за авторские права пошли жене и сыну музыканта.

— Александра нисколько не интересует имущественная составляющая. Естественно, у него свои доходы. И он живет, мягко говоря, не бедно. Он Юле предлагал и предлагает открыть счет. Специальный счет на сына, куда будут поступать эти отчисления.

После смерти Децла выяснилось, что музыкант не был вписан в свидетельство о рождении Тони. В графе отец стоит прочерк. Чтобы сын мог претендовать на наследство, пробел должен быть заполнен.

— Они жили втроем, там, Кирилл, сын, Юля. Как считали нужным.

Адвокат также опроверг догадки фанатов артиста о том, что Толмацкий-старший собирается отобрать у Юлии сына.

Знакомые семьи Толмацких говорят, что Юлия и Тони уехали в Крым, чтобы немного отдохнуть. И сейчас вопросами наследства не занимаются. Но о другом наследии — творческом — уже думают фанаты Децла.