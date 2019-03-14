Смело! Кендалл Дженнер пришла на вечеринку с голой грудью
На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка в честь открытия отеля The Times Square Edition. Самыми яркими гостями мероприятия стали супермодели, в числе которых были Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Эльза Хоск и Джоан Смоллс, пишет Elle.
Фанатка змей Кендалл (совсем недавно она завела себе настоящую змею), выбрала мини-платье с «хищным» принтом.
Посоревноваться с ней в глубине вырезов решила Хейли Бибер, которая пришла в отель в откровенном образе Tom Ford, покрытом кристаллами. Не менее эффектно выглядели Эльза Хоск в брючном костюме и Джоан Смоллс в желтом шелковом платье.