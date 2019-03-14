«Как мумия»: Бабкина показала фото «страшного» Леонтьева
Певица Надежда Бабкина на днях выложила на своей странице в Instagram совместное фото с Валерием Леонтьевым, сделанное после его концерта, пишет 5-tv.ru.
— Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами! — написала под снимком Надежда Бабкина.
Ее подписчики весьма неоднозначно отреагировали на публикацию, обвинив звезд эстрады в злоупотреблении пластическими операциями. Причем больше негативных комментариев досталось именно 69-летнему «Казанове». «До чего доводит пластика!»,«Леонтьев плохо выглядит, а Бабкина красотка!», «Боже ж какой он страшный!», «Леонтьев выглядит ужасно! Как мумия! Майкл Джексон второй! Весь шитый перешитый!» — пишут шокированные поклонники Бабкиной.
А что думаете вы?