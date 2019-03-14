«Как мумия»: Бабкина показала фото «страшного» Леонтьева

Ее подписчики весьма неоднозначно отреагировали на публикацию, обвинив звезд эстрады в злоупотреблении пластическими операциями. Причем больше негативных комментариев досталось именно 69-летнему «Казанове». «До чего доводит пластика!»,«Леонтьев плохо выглядит, а Бабкина красотка!», «Боже ж какой он страшный!», «Леонтьев выглядит ужасно! Как мумия! Майкл Джексон второй! Весь шитый перешитый!» — пишут шокированные поклонники Бабкиной.