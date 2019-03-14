Чт, 14.03.2019
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«Как мумия»: Бабкина показала фото «страшного» Леонтьева
Облик 69-летнего «Казановы» шокировал поклонников

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Надежда Бабкина

ФОТО: Instagram

Певица Надежда Бабкина на днях выложила на своей странице в Instagram совместное фото с Валерием Леонтьевым, сделанное после его концерта, пишет 5-tv.ru.

— Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!  — написала под снимком Надежда Бабкина.

Ее подписчики весьма неоднозначно отреагировали на публикацию, обвинив звезд эстрады в злоупотреблении пластическими операциями. Причем больше негативных комментариев досталось именно 69-летнему «Казанове». «До чего доводит пластика!»,«Леонтьев плохо выглядит, а Бабкина красотка!», «Боже ж какой он страшный!», «Леонтьев выглядит ужасно! Как мумия! Майкл Джексон второй! Весь шитый перешитый!» — пишут шокированные поклонники Бабкиной.

Надежда Бабкина и Валерий Леонтьев

ФОТО: Instagram

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