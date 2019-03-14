Борис Грачевский победил рак

«Слава богу, появились лекарства. Пока все в порядке, но никто не знает, чем закончится», — признался режиссер.

Сейчас состояние сценариста оценивается, как стабильное. Режиссер также признался, что большую роль в его выздоровлении сыграла жена — Екатерина настаивала на лечении, следила за приемом лекарств и поддерживала мужа.

«Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет», — рассказал Грачевский.

Грачевский не раз признавался, что хочет прожить последние годы жизни в любви, однако ему так и не удалось помириться со всеми родственниками. Дочь сценариста от первого брака не смогла простить папу за то, что он ушел из семьи, когда ей было 13 лет. Режиссеру даже не разрешили познакомиться с внуком. «Ничего не получилось. Я пытался каким-то образом, но не получилась, больше не буду. Она знает, что я готов забыть все и сказать: «Здравствуй, Ксения». Нет, значит, нет, дай бог здоровья. У нее есть сын», — делился Борис Юрьевич.