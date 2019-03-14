«Факт смерти мозга при работающем сердце»: Началову увезли в спецклинику

Президент российской "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. Согласно многочисленным данным, артистка попала в больницу 8 марта с подозрением на гнойное воспаление. Там ее состояние резко ухудшилось. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. У нее начали отказывать внутренние органы. А теперь стало известно, что Началову якобы перевезли в специализированную клинику.

Что именно происходит с певицей? Знают только медики. Но существует врачебная тайна, согласно которой посторонним нет возможности узнать ни точного диагноза, ни конкретного места, где находится Началова. Однако медики имеют право принимать такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.