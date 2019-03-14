Чт, 14.03.2019
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«Факт смерти мозга при работающем сердце»: Началову увезли в спецклинику
Шансов выжить практически нет

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Юлия Началова.

ФОТО: Instagram

Эксперт прокомментировал, почему певицу перевели в специализированную клинику и зачем врачам так важно, чтобы ее мозг и сердце работали, сообщают Dni.ru.

Президент российской "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. Согласно многочисленным данным, артистка попала в больницу 8 марта с подозрением на гнойное воспаление. Там ее состояние резко ухудшилось. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. У нее начали отказывать внутренние органы. А теперь стало известно, что Началову якобы перевезли в специализированную клинику.

Что именно происходит с певицей? Знают только медики. Но существует врачебная тайна, согласно которой посторонним нет возможности узнать ни точного диагноза, ни конкретного места, где находится Началова. Однако медики имеют право принимать такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.

По мнению эксперта, самое главное – знать, в каком состоянии сердце и мозг Юлии Началовой. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении певицы от поддерживающих ее приборов, потому что шансов выжить у нее практически нет.

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