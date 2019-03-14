Политические мемы: смотрите, как жители Эстонии высмеивают коалиционные переговоры

В соцсетях уже появились десятки мемов на такую актуальную тему, как формирование коалиции в Эстонии. Ведь, как известно, победа партии на выборах еще не означает, что именно она будет у руля государства.
Выборы выиграла Партия реформ, но может так случиться, что коалицию будут формировать Центристская партия, «Отечество» и EKRE. И пока мы следим за коалиционными переговорами, в интернете появляются мемы на политическую тему.
Смотрите!
Käsi püsti kui oled EKRE IKE koalitsiooni vastu. pic.twitter.com/e6s9Mi472z— Kaarel Kook (@Kaarel_K) March 13, 2019