Чт, 14.03.2019
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Политические мемы: смотрите, как жители Эстонии высмеивают коалиционные переговоры

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Koalitsioonikõnelused on meemimeistrid tööle ajanud.

ФОТО: Poliitilised Meemid/Facebook

В соцсетях уже появились десятки мемов на такую актуальную тему, как формирование коалиции в Эстонии. Ведь, как известно, победа партии на выборах еще не означает, что именно она будет у руля государства. 

Выборы выиграла Партия реформ, но может так случиться, что коалицию будут формировать Центристская партия, «Отечество» и EKRE. И пока мы следим за коалиционными переговорами, в интернете появляются мемы на политическую тему.

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