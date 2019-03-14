«В порно не сниматься никогда»: шоумен намекнул на размер достоинства Александра Цекало

«Ходили вместе в один элитный фитнес в центре Москвы. Сам того не хотя, в раздевалке увидел вскользь... В порно этому прекрасному человеку не сниматься никогда. Логичный вопрос: эта прекрасная артисточка из Голливуда, его новая жена, ей 27 лет, чем, интересно, он ее завлек? Неужели за бабосы полюбила? Или все-таки талант?» — задался вопросом шоумен.

Рустам Солнцев рассказал, что, сам того не хотя, он видел обнаженными и других российских знаменитостей, в том числе Ксению Собчак, Ольгу Бузову, Степана Меньщикова. Однако об их достоинствах Солнцев предпочел не распространяться. Сам продюсер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию. Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин узаконили свои отношения даже несмотря на то, что отец актрисы выступал резко против брака дочери с россиянином.