«В порно не сниматься никогда»: шоумен намекнул на размер достоинства Александра Цекало
Российский продюсер, певец и телеведущий Александр Цекало обладает весьма скромным размером мужского достоинства. На это призрачно намекнул шоумен Рустам Солнцев, который признался, что видел исполнителя суперхита «Я на тебе никогда не женюсь» голым. Солнцев заявил, что он абсолютно не понимает, чем Цекало привлек 27-летнюю голливудскую звезду Дарину Эрвин. Об этом пишет Eg.ru.
«Ходили вместе в один элитный фитнес в центре Москвы. Сам того не хотя, в раздевалке увидел вскользь... В порно этому прекрасному человеку не сниматься никогда. Логичный вопрос: эта прекрасная артисточка из Голливуда, его новая жена, ей 27 лет, чем, интересно, он ее завлек? Неужели за бабосы полюбила? Или все-таки талант?» — задался вопросом шоумен.
Рустам Солнцев рассказал, что, сам того не хотя, он видел обнаженными и других российских знаменитостей, в том числе Ксению Собчак, Ольгу Бузову, Степана Меньщикова. Однако об их достоинствах Солнцев предпочел не распространяться. Сам продюсер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию. Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин узаконили свои отношения даже несмотря на то, что отец актрисы выступал резко против брака дочери с россиянином.