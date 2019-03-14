Кошмар любого пассажира... Мощный удар молнии в самолет попал на видео

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Манчестера в Банжул (Гамбия). Спустя минуту после взлета воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках и по нему ударила молния. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.