Чт, 14.03.2019
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  • Кошмар любого пассажира... Мощный удар молнии в самолет попал на видео

Кошмар любого пассажира... Мощный удар молнии в самолет попал на видео

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Гроза. Фото иллюстративное.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / SANTA BARBARA COUNTY FIRE DEPT

Самолет Airbus A321 перевозчика Thomas Cook попал в грозу сразу после вылета из Англии. Один из пассажиров снял видео из салона лайнера. Его ролик разместило издание Daily Mail.

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Манчестера в Банжул (Гамбия). Спустя минуту после взлета воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках и по нему ударила молния. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.

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