Чт, 14.03.2019
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  • Горячо-горячо! Кети Топурия опубликовала свои фото в стиле ню

Горячо-горячо! Кети Топурия опубликовала свои фото в стиле ню

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Кети Топурия

ФОТО: Instagram

В экс-подружке рэпера Гуфа, похоже, проснулась любовь к голым фото, которыми она поспешила поделиться с подписчикам, пишет Life.ru.

Кети Топурия, кажется, хочет стать новой Ратаковски. 32-летняя солистка «А'Студио» привела себя в форму и давно уже хвастается снимками в бикини. Но теперь будто решила «потягаться» с американской моделью и выложила два фото топлес подряд.

У девушек действительно схожий типаж. При этом Кети решила порадовать свои 2,2 млн фанатов естественной красотой и не стала наносить макияж. Что Эмили тоже нередко практикует.

Кети Топурия

ФОТО: Instagram

То, что фигура Топурии и правда всё ближе к модельной, отметили и её поклонники. А очень сильно восхитились ее натуральной красотой и предположили, что бывший бойфренд Гуф (Алексей Долматов), с которым они расстались после скандала из-за любовницы, теперь кусает локти.

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