Горячо-горячо! Кети Топурия опубликовала свои фото в стиле ню

В экс-подружке рэпера Гуфа, похоже, проснулась любовь к голым фото, которыми она поспешила поделиться с подписчикам, пишет Life.ru.
Кети Топурия, кажется, хочет стать новой Ратаковски. 32-летняя солистка «А'Студио» привела себя в форму и давно уже хвастается снимками в бикини. Но теперь будто решила «потягаться» с американской моделью и выложила два фото топлес подряд.
У девушек действительно схожий типаж. При этом Кети решила порадовать свои 2,2 млн фанатов естественной красотой и не стала наносить макияж. Что Эмили тоже нередко практикует.
То, что фигура Топурии и правда всё ближе к модельной, отметили и её поклонники. А очень сильно восхитились ее натуральной красотой и предположили, что бывший бойфренд Гуф (Алексей Долматов), с которым они расстались после скандала из-за любовницы, теперь кусает локти.