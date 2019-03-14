Это невероятно: болезнь Юлии Началовой началась с натертой ноги

«Болезнь певицы началась очень просто и банально — с натертой ноги. В последнее время у Юлии было много физических нагрузок, много съемок и сперва на такую неприятность, как стертая нога она даже не обратила внимания и очень зря.

Юля сильно натерла ногу и, в силу того, что у нее диабет, рана не зажила. Пошла она к врачам с этой жалобой. Потом состояние резко ухудшилось, и сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Всю информацию о диагнозе, прогнозе врачи дают только родителям, которые находятся сейчас с ней в больнице», - рассказала Анна.

В прошлом году Юлия рассказала о том, что 8 лет страдает подагрой — она была вынуждена постоянно носить перчатки, скрывающие усыпанные шишками руки.

Юлия жаловалась на то, что «чуть не умерла» после пластики груди в 2006-м — из-за неприжившихся имплантов началось заражение крови. Началова была на гастролях и поэтому не смогла вовремя обратиться к врачу. В самолете она упала в обморок, ей сделали срочную операцию...

Причиной госпитализации Юлии стали обострившаяся подагра и резкий скачок сахара, который не давал зажить больной ноге.