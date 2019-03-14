Ольгу Бузову заподозрили в сатанизме

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в сектанстве и сатанизме. Поводом для сомнений в благочестивости артистки стали ее фирменные фраза и жест.

Сведущие в оккультных вопросах люди настаивают: фраза «мои люди всегда со мной», которую постоянно повторяет Ольга — ничто иное, как мощнейшее темное заклинание. Таким способом звезда приманивает успех.

Смутил искушенных и ставший визитной карточкой жест Бузовой, который впервые женщина использовала при съемках клипа «Мало половин». Сложенные «пистолетиком» пальцы, направленные вверх — это оккультный символ дьяволицы Бафомет. В Средние века Бафомет считали супругой самого Сатаны, а позже и вовсе стали приписывать ее облик самому владыке Преисподней — после того, как портрет Бафомет с козлиной головой появился на карте Таро, обозначающей дьявола.

К слову, тарологи также подтверждают причастность Ольги к оккультным сектам. Экстрасенс Алена Полынь разложила гадание на теледиву и пришла к неутешительному выводу: Бузова — однозначно сектантка.

Как сообщает издание Дни.ру, экстрасенс спросила у колоды о причастности певицы к какой-либо темной секте, и получила однозначный ответ. При раскладе карт для Ольги выпали три карты «Ведьма» — это, по словам Полыни, указывает на владение оккультными знаниями. Также появились карты «Игра» и «Дуб». Это означает, что Бузова состоит в проводящей магические ритуалы тайной организации, а само сообщество основано очень давно и постоянно пополняется новыми членами.