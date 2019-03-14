Ольгу Бузову заподозрили в сатанизме
Изучающие оккультные науки люди увидели в действиях теледивы признаки членства в чернокнижной секте, сообщает горячую новость 5-tv.ru.
Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в сектанстве и сатанизме. Поводом для сомнений в благочестивости артистки стали ее фирменные фраза и жест.
Сведущие в оккультных вопросах люди настаивают: фраза «мои люди всегда со мной», которую постоянно повторяет Ольга — ничто иное, как мощнейшее темное заклинание. Таким способом звезда приманивает успех.
Смутил искушенных и ставший визитной карточкой жест Бузовой, который впервые женщина использовала при съемках клипа «Мало половин». Сложенные «пистолетиком» пальцы, направленные вверх — это оккультный символ дьяволицы Бафомет. В Средние века Бафомет считали супругой самого Сатаны, а позже и вовсе стали приписывать ее облик самому владыке Преисподней — после того, как портрет Бафомет с козлиной головой появился на карте Таро, обозначающей дьявола.
К слову, тарологи также подтверждают причастность Ольги к оккультным сектам. Экстрасенс Алена Полынь разложила гадание на теледиву и пришла к неутешительному выводу: Бузова — однозначно сектантка.
Как сообщает издание Дни.ру, экстрасенс спросила у колоды о причастности певицы к какой-либо темной секте, и получила однозначный ответ. При раскладе карт для Ольги выпали три карты «Ведьма» — это, по словам Полыни, указывает на владение оккультными знаниями. Также появились карты «Игра» и «Дуб». Это означает, что Бузова состоит в проводящей магические ритуалы тайной организации, а само сообщество основано очень давно и постоянно пополняется новыми членами.
Одного из рекрутов в свою секту привела сама Бузова, утверждает ведунья. Для Ольги это было своего рода жертвоприношение, необходимое для вступления в ряды тайного общества. Телеведущая выкупила из тюрьмы некоего человека, который примкнул к сторонникам культа вместе с ней.