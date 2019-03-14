Чт, 14.03.2019
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Россия негодует: Рудковская раздражает своими фотографиями
Мальдивы не вызывают радости

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Яна Рудковская

ФОТО: Instagram

Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха, пишут Dni.ru.

Супруга фигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. «Март – единственный месяц в году, когда у нас не такой загруженный график...», – написала Яна Рудковская.

Яна Рудковская с мужем и сыном летят на Мальдивы

ФОТО: Instagram

Знаменитость разместила видео с райского острова, а также поделились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, на котором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Рудковская на Мальдивах

ФОТО: Instagram

Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. «Все делается напоказ, фальшь кругом, кого сейчас и чем удивишь? Что, живешь красиво? Ну и живи себе на здоровье, продолжай в том же духе», «Наши шахтеры заслуживают силикоз и пенсию в 13 тысяч», «Ну как всегда! Дорохо/Бохато!! Оценили!!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены прим. ред.), – прокомментировали кадр фолловеры.

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