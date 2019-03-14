Россия негодует: Рудковская раздражает своими фотографиями

Супруга фигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. «Март – единственный месяц в году, когда у нас не такой загруженный график...», – написала Яна Рудковская.

Яна Рудковская с мужем и сыном летят на Мальдивы ФОТО: Instagram

Знаменитость разместила видео с райского острова, а также поделились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, на котором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Рудковская на Мальдивах ФОТО: Instagram