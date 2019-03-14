Россия негодует: Рудковская раздражает своими фотографиями
Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха, пишут Dni.ru.
Супруга фигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. «Март – единственный месяц в году, когда у нас не такой загруженный график...», – написала Яна Рудковская.
Знаменитость разместила видео с райского острова, а также поделились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, на котором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. «Все делается напоказ, фальшь кругом, кого сейчас и чем удивишь? Что, живешь красиво? Ну и живи себе на здоровье, продолжай в том же духе», «Наши шахтеры заслуживают силикоз и пенсию в 13 тысяч», «Ну как всегда! Дорохо/Бохато!! Оценили!!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – прокомментировали кадр фолловеры.