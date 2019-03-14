Звезде шоу «Голос» предложили выступить в белье

Севиль Велиева рассказала о неприятном случае, который произошел с ней несколько недель назад. Известный олигарх предложил участнице шоу «Голос» пять миллионов рублей за то, чтобы она выступила перед его друзьями на корпоративе в нижнем белье. Однако артистка отказалась, несмотря на крупную сумму вознаграждения.