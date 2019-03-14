Звезде шоу «Голос» предложили выступить в белье
Севиль Велиева рассказала о неприятном случае, который произошел с ней несколько недель назад. Известный олигарх предложил участнице шоу «Голос» пять миллионов рублей за то, чтобы она выступила перед его друзьями на корпоративе в нижнем белье. Однако артистка отказалась, несмотря на крупную сумму вознаграждения.
На артистку вышли представители известного олигарха. Они предложили звезде выступить на закрытом мероприятии за три миллиона рублей (40 000 евро). Условие было одно: участница шоу «Голос» должна была появиться на сцене в нижнем белье. Когда девушка ответила отказом, с ней начали торговаться, и в итоге сумма гонорара увеличилась до пяти миллионов (68 000 евро).
«Администратор огласила некие «дополнительные условия», мол, выступать нужно в закрытом кругу, и дресс-код нужно будет утвердить дополнительно. В разговоре выяснилось, что это нижнее белье», — рассказала Севиль «СтарХиту».
Instagram
В проекте «Голос» Севиль была в команде Димы Билана
По словам Севиль, подобные предложения она считает недостойными для творческого человека и приличной девушки. Певица привыкла вести себя сдержанно на публике.