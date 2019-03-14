Ты увидишь это первым: фото московской квартиры Марии Максаковой за 200 миллионов рублей
Журналистам удалось выяснить, как выглядит квартира Марии Максаковой на Краснопресненской набережной. Оценочная стоимость недвижимости составляла 200 миллионов рублей, но второй муж артистки Далхат Халаев продал собственность в несколько раз дешевле, рассказывает Starhit.ru.
Еще недавно Мария Максакова была счастливой обладательницей роскошных апартаментов в самом центре Москвы. Квартира на Краснопресненской набережной досталась ей от бывшего избранника Владимира Тюрина. Находясь в Киеве, оперная дива не могла распоряжаться собственностью. Именно поэтому, по мнению поклонников, она вышла замуж за Далхата Халаева, оформив на него дарственную на элитную собственность.
В эфире программы «Основано на реальных событиях» второй супруг Максаковой в очередной раз рассказал о том, почему продал недвижимость оперной дивы. По словам Халаева, об этом его попросила сама певица, которая нуждалась в деньгах. «Я приехал в Москву и пытался продать квартиру. Но стоила она дорого, да и ремонт там был необычный. Покупателя сложно было найти. В итоге появился человек, которые был готов купить апартаменты дешевле заявленной стоимости», — поделился Далхат.
Журналистам удалось найти фотографии шикарной квартиры, которая еще недавно принадлежала Максаковой. В апартаментах на Краснопресненской набережной семь комнат. Бывший избранник Марии Владимир Тюрин сам занимался обустройством дома — именно он выбирал дорогую мебель и заказал сантехнику по индивидуальным требованиям.
Интерьер выдержан в классическом стиле, в нем преобладают темные и светлые тона. Некоторые комнаты, включая спальню, оформлены с использованием терракотового оттенка.
Смотрите фото ЗДЕСЬ.