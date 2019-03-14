Ты увидишь это первым: фото московской квартиры Марии Максаковой за 200 миллионов рублей

Еще недавно Мария Максакова была счастливой обладательницей роскошных апартаментов в самом центре Москвы. Квартира на Краснопресненской набережной досталась ей от бывшего избранника Владимира Тюрина. Находясь в Киеве, оперная дива не могла распоряжаться собственностью. Именно поэтому, по мнению поклонников, она вышла замуж за Далхата Халаева, оформив на него дарственную на элитную собственность.

В эфире программы «Основано на реальных событиях» второй супруг Максаковой в очередной раз рассказал о том, почему продал недвижимость оперной дивы. По словам Халаева, об этом его попросила сама певица, которая нуждалась в деньгах. «Я приехал в Москву и пытался продать квартиру. Но стоила она дорого, да и ремонт там был необычный. Покупателя сложно было найти. В итоге появился человек, которые был готов купить апартаменты дешевле заявленной стоимости», — поделился Далхат.

Журналистам удалось найти фотографии шикарной квартиры, которая еще недавно принадлежала Максаковой. В апартаментах на Краснопресненской набережной семь комнат. Бывший избранник Марии Владимир Тюрин сам занимался обустройством дома — именно он выбирал дорогую мебель и заказал сантехнику по индивидуальным требованиям.

Интерьер выдержан в классическом стиле, в нем преобладают темные и светлые тона. Некоторые комнаты, включая спальню, оформлены с использованием терракотового оттенка.