Божена Рынска хочет эмигрировать в Прибалтику

Малашенко и Рынска вместе планировали оформить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. «МК» отмечает, что они снимали квартиру в Юрмале и зарегистрировали там фирму.

По данным газеты, Рынска может оформить ВНЖ через зарегистрированную фирму по варианту трудоустройства. Также она может продать квартиру, расположенную в Москве на Патриарших прудах, и приобрести недвижимость в Латвии стоимостью как минимум 250 тысяч евро. В таком случае ВНЖ предоставляется на пять лет.